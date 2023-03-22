Березень, 22 в 18:05

Духовний очільник православних християн світу, Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що Російська православна церква (РПЦ) розділяє відповідальність за російське вторгнення в Україну, але патріарх готовий допомогти в післявоєнному “духовному відродженні” Росії.

Під час конференції в парламенті Литви Вселенський патріарх також дорікнув російському патріарху Кирилу, який раніше давав благословення на вторгнення РФ в Україну.

Варфоломій, який 2019 року розлютив Москву, визнавши нещодавно створену Православну церкву України (ПЦУ), заявив, що російська влада використовує церкву як “інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей”.

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– Церква і державне керівництво Росії співпрацювали у злочині агресії і розділили відповідальність за скоєні злочини, такі, як моторошне викрадення українських дітей, – сказав він.

Минулого тижня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, звинувативши його у воєнному злочині – незаконній депортації сотень дітей з України.

– Наш міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння і нейтралізації здатності керівництва Московського патріархату підривати єдність і богословськи узаконювати злочинну поведінку, – сказав Варфоломій.

Вселенський патріарх перебуває у Стамбулі та вважається “першим серед рівних” у православній церкві, яка налічує близько 260 млн послідовників по всьому світу, з них близько 100 млн – у Росії.

– Константинопольська церква-мати готова знову допомогти своїм чадам в Україні та в Росії, як вона вже неодноразово робила це в минулому, – сказав він. Церква досі використовує давньогрецьку назву Константинополь для Стамбула.

За його словами, християнський обов’язок церкви полягає в тому, щоб використати сили діалогу й “повернути наших російських братів і сестер до нашої спільноти спільних цінностей”, сказав Варфоломій. Він також наголосив на необхідності “духовного відродження” як у Росії, так і в Україні.