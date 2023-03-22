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Факты / Світ

Если Путин поедет в Европу, его должны арестовать и выдать МУС — Блинкен

Валентина Чорна, редактор ленты
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Европейские страны-подписанты Римского устава должны выполнить ордер на арест президента России Владимира Путина и выдать его Международному уголовному суду.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет CNN.

— Я считаю, что каждый, кто является участником (Международного уголовного – Ред.) суда и имеет определенные обязательства, должен выполнять свои обязательства, – ответил Блинкен на вопрос, должны ли в Европе задержать Путина, если он решит туда поехать.

В то же время Блинкен не стал говорить, задержали бы российского президента, если бы тот приехал в США.

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— Не могу говорить наперед, очевидно, нужно рассматривать законы, а мы, как вы знаете, не являемся участником Международного уголовного суда. Поэтому я бы не хотел обсуждать это, — отметил Блинкен, добавив, что Путин вряд ли планирует приехать в США в ближайшее время.

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Их подозревают в военных преступлениях в виде незаконных депортации и перемещения населения, в том числе детей, с оккупированной территории Украины.

Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский устав МУС.

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