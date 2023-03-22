Березень, 22 в 19:54

Європейські країни-підписанти Римського статуту повинні виконати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна й видати його Міжнародному кримінальному суду.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише CNN.

– Я вважаю, що кожен, хто є учасником (Міжнародного кримінального – Ред.) суду й має певні зобов’язання, повинен виконувати свої зобов’язання, – відповів Блінкен на запитання, чи повинні в Європі затримати Путіна, якщо він вирішить туди поїхати.

Водночас Блінкен не сказав, чи затримали б російського президента, якби той приїхав до США.

Зараз дивляться

– Не можу говорити наперед, очевидно, треба розглядати закони, а ми, як ви знаєте, не є учасником Міжнародного кримінального суду. Тому я б не хотів це обговорювати, – зазначив Блінкен, додавши, що Путін навряд чи планує приїхати у США найближчим часом.

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Їх підозрюють у воєнних злочинах у вигляді незаконних депортації та переміщення населення, зокрема дітей, з окупованої території України.

Путіна можуть арештувати на території 123 країн, які ратифікували Римський статут МКС.