Содержательный диалог в формате НАТО-Россия невозможен — Столтенберг

Март, 22 в 11:40

Содержательный диалог между НАТО и РФ невозможен, пока она оказывает агрессию против Украины.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Альянс “много лет работал над содержательным диалогом с Россией”, но “РФ отошла от этой цели”.

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Столтенберг отметил, что страны-участницы НАТО пытались отговорить Россию от вторжения в Украину, используя “все дипломатические и политические каналы”.

— Мы использовали все усилия, чтобы попытаться предотвратить вторжение в Украину. Но после вторжения это [диалог] не имеет смысла. Мы не можем вести никакого содержательного диалога со страной, которая несет ответственность за незаконную агрессию против соседней Украины, — подчеркнул он.

Генсек НАТО подчеркнул, что даже если бы война против Украины завтра закончилась, среда безопасности в Европе изменилась на долгую перспективу.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит определенные признаки того, что Россия, вероятно, попросила летальную помощь у Китая для поддержки продолжения войны в Украине.