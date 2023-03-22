Содержательный диалог в формате НАТО-Россия невозможен — Столтенберг
Содержательный диалог между НАТО и РФ невозможен, пока она оказывает агрессию против Украины.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, Альянс “много лет работал над содержательным диалогом с Россией”, но “РФ отошла от этой цели”.
Столтенберг отметил, что страны-участницы НАТО пытались отговорить Россию от вторжения в Украину, используя “все дипломатические и политические каналы”.
— Мы использовали все усилия, чтобы попытаться предотвратить вторжение в Украину. Но после вторжения это [диалог] не имеет смысла. Мы не можем вести никакого содержательного диалога со страной, которая несет ответственность за незаконную агрессию против соседней Украины, — подчеркнул он.
Генсек НАТО подчеркнул, что даже если бы война против Украины завтра закончилась, среда безопасности в Европе изменилась на долгую перспективу.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит определенные признаки того, что Россия, вероятно, попросила летальную помощь у Китая для поддержки продолжения войны в Украине.