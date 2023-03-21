Есть признаки, что Россия просила у Китая летальное оружие. Пекин рассматривает этот вопрос — Столтенберг

Март, 21 в 17:36

НАТО видит определенные признаки того, что Россия, вероятно, попросила летальную помощь у Китая для поддержки продолжения войны в Украине.

Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе во вторник, 21 марта.

— Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие России, но мы видели некоторые признаки того, что это была просьба со стороны России, и что этот вопрос рассматривается в Пекине китайскими властями, — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Китай не должен предоставлять летальную помощь России, ведь будет считаться поддержкой незаконной войны.

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Комментарии главы НАТО появились на фоне визита в Москву лидера КНР Си Цзиньпина. Столтенберг сказал, что трехдневный государственный визит Си в Москву свидетельствует о более тесных связях, развивающихся между Китаем и Россией в последние годы.

— Мы видим, как Китай и Россия все больше сближаются в военной сфере — совместные учения, совместное патрулирование, морское и воздушное патрулирование — в экономической сфере, а также в политической и дипломатической сфере. Поэтому встреча в Москве является частью этой модели, когда Китай и Россия работают все теснее и теснее и строят все сильнее и сильнее партнерство, — сказал Столтенберг.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Пекин заявлял о своей беспристрастности в войне, но повторял риторику Кремля, обвиняя НАТО в конфликте, а также отказался осудить вторжение и поддержал Москву финансово, увеличив закупку российского топлива.