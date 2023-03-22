Змістовний діалог у форматі НАТО-Росія неможливий – Столтенберг
Змістовний діалог між НАТО та РФ неможливий, поки вона чинить агресію проти України.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
За його словами, Альянс “багато років працював над змістовним діалогом з Росією”, але “РФ відійшла від цієї мети”.
Столтенберг зазначив, що країни-учасниці НАТО намагалися відмовити Росію від вторгнення в Україну, використовуючи “усі дипломатичні та політичні канали”.
– Ми використовували всі зусилля, щоб спробувати запобігти вторгненню в Україну. Але після вторгнення це [діалог] не має сенсу. Ми не можемо вести змістовного діалогу з країною, яка відповідальна за незаконну агресію проти сусідньої України, – наголосив він.
Генсек НАТО наголосив, що навіть якби війна проти України завтра скінчилася, безпекове середовище у Європі змінилося б на довгу перспективу.
Раніше Єнс Столтенберг заявив, що НАТО бачить певні ознаки того, що Росія, ймовірно, попросила летальну допомогу в Китаю для підтримки продовження війни в Україні.