Змістовний діалог у форматі НАТО-Росія неможливий – Столтенберг

Березень, 22 в 11:40

Змістовний діалог між НАТО та РФ неможливий, поки вона чинить агресію проти України.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, Альянс “багато років працював над змістовним діалогом з Росією”, але “РФ відійшла від цієї мети”.

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Столтенберг зазначив, що країни-учасниці НАТО намагалися відмовити Росію від вторгнення в Україну, використовуючи “усі дипломатичні та політичні канали”.

– Ми використовували всі зусилля, щоб спробувати запобігти вторгненню в Україну. Але після вторгнення це [діалог] не має сенсу. Ми не можемо вести змістовного діалогу з країною, яка відповідальна за незаконну агресію проти сусідньої України, – наголосив він.

Генсек НАТО наголосив, що навіть якби війна проти України завтра скінчилася, безпекове середовище у Європі змінилося б на довгу перспективу.

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що НАТО бачить певні ознаки того, що Росія, ймовірно, попросила летальну допомогу в Китаю для підтримки продовження війни в Україні.