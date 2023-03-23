Япония и Польша договорились о дальнейшем введении санкций против России

Март, 23 в 8:33

Премьер-министры Японии Фумио Кишида и Польши Матеуш Моравецкий договорились продолжать поддерживать Украину.

Об этом сообщает Japan Today.

— Принимая во внимание рост нагрузки на Польшу из-за длительного вторжения РФ в Украину, Япония предложит свою помощь. Токио обычно оказывает помощь развивающимся странам, которой Польша больше не является, но японское правительство делает особое исключение, — заявил Кишида.

По его словам, для стран-единомышленников, таких как Япония и Польша, крайне важно оставаться едиными в своей поддержке Украины и в дальнейшем вводить санкции против России.

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Премьер Японии также добавил, что его страна заинтересована в установлении более тесных связей с региональными альянсами в Центральной и Восточной Европе, такими как Вышеградская группа, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, а также со странами, которые участвуют в экономической инициативе Три моря.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал российского диктатора Владимира Путина прислушаться к позиции глобального международного сообщества и немедленно прекратить агрессию против Украины.

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Источник: Japan Today