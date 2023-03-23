Японія та Польща домовились про подальше введення санкцій проти Росії

Березень, 23 в 8:33

Прем’єр-міністри Японії Фуміо Кішида та Польщі Матеуш Моравецький домовились продовжувати підтримувати Україну.

Про це повідомляє Japan Today.

– Беручи до уваги зростання навантаження на Польщу через тривале вторгнення РФ в Україну, Японія запропонує свою допомогу. Токіо зазвичай надає допомогу країнам, які розвиваються, якою Польща більше не є, але японський уряд робить особливий виняток, – заявив Кішида.

За його словами, для країн-однодумців, таких як Японія та Польща, вкрай важливо залишатися єдиними у своїй підтримці України та надалі вводити санкції проти Росії.

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Прем’єр Японії також додав, що його країна зацікавлена у встановленні тісніших зв’язків із регіональними альянсами в Центральній та Східній Європі, такими як Вишеградська група, до якої входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина, а також з країнами, які беруть участь в економічній ініціативі Три моря.

Раніше прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав російського диктатора Володимира Путіна прислухатися до позиції глобальної міжнародної спільноти та негайно припинити агресію проти України.

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Джерело: Japan Today