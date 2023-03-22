Премьер Японии призвал Путина немедленно прекратить агрессию против Украины
Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал российского диктатора Владимира Путина прислушаться к позиции глобального международного сообщества и немедленно прекратить агрессию против Украины.
Об этом он заявил на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.
— Во время саммита Группы семи, который я провел в прошлом месяце, и во время принятия резолюции Генассамблеи ООН, которую поддержала 141 страна, Россию призвали немедленно полностью вывести войска из Украины. Я еще раз призываю президента Путина прислушаться к позиции глобального международного сообщества и немедленно прекратить агрессию на территории Украины, — подчеркнул премьер-министр Японии.
Он отметил, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а благодаря солидарности между странами двустороннее сотрудничество углубляется и еще больше расширяется.
— Мы разделяем фундаментальные ценности Украины. В частности, договорились о повышении уровня наших отношений до особого глобального партнерства, — отметил он.