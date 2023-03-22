Премьер Японии призвал Путина немедленно прекратить агрессию против Украины

Март, 22 в 0:04

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал российского диктатора Владимира Путина прислушаться к позиции глобального международного сообщества и немедленно прекратить агрессию против Украины.

Об этом он заявил на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

— Во время саммита Группы семи, который я провел в прошлом месяце, и во время принятия резолюции Генассамблеи ООН, которую поддержала 141 страна, Россию призвали немедленно полностью вывести войска из Украины. Я еще раз призываю президента Путина прислушаться к позиции глобального международного сообщества и немедленно прекратить агрессию на территории Украины, — подчеркнул премьер-министр Японии.

Он отметил, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а благодаря солидарности между странами двустороннее сотрудничество углубляется и еще больше расширяется.

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