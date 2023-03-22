Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Премьер Японии призвал Путина немедленно прекратить агрессию против Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
Премьер Японии призвал Путина немедленно прекратить агрессию против Украины
Фото: Офис президента

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал российского диктатора Владимира Путина прислушаться к позиции глобального международного сообщества и немедленно прекратить агрессию против Украины.

Об этом он заявил на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

— Во время саммита Группы семи, который я провел в прошлом месяце, и во время принятия резолюции Генассамблеи ООН, которую поддержала 141 страна, Россию призвали немедленно полностью вывести войска из Украины. Я еще раз призываю президента Путина прислушаться к позиции глобального международного сообщества и немедленно прекратить агрессию на территории Украины, — подчеркнул премьер-министр Японии.

Он отметил, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а благодаря солидарности между странами двустороннее сотрудничество углубляется и еще больше расширяется.

Сейчас смотрят

— Мы разделяем фундаментальные ценности Украины. В частности, договорились о повышении уровня наших отношений до особого глобального партнерства, — отметил он.

Читайте
Китай повторяет российскую пропаганду, его нельзя считать беспристрастной стороной – Кирби

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка