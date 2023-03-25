Март, 25 в 21:07

Французские правоохранители снова столкнулись с протестующими 25 марта, когда участники кампании пытались остановить строительство водохранилищ для сельскохозяйственной промышленности на юго-западе страны.

Об этом пишет AFP и France 24.

Стычки в городе Сет-Солине на западе Франции произошли после нескольких дней бурных протестов по всей стране против пенсионной реформы, инициированной президентом Эммануэлем Макроном, которые уже привели к отмене визита короля Великобритании Чарльза III.

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Утром 25 марта в городе отправилось длинное шествие, которое насчитывало не менее 6 тыс. человек по данным местных властей и около 25 тыс. по данным организаторов.

Для правопорядка было привлечено более 3 тыс. сотрудников сил безопасности, а с другой стороны было “по меньшей мере 1 тыс.” потенциально агрессивно настроенных активистов, в том числе из Италии, сообщили официальные лица.

По сообщению корреспондентов AFP, вокруг строительной площадки, которую защищала полиция, быстро вспыхнули жестокие столкновения между силами безопасности и радикальными протестующими.

France 24 пишет, что протестующие бросали самодельные взрывные устройства, а полиция отвечала слезоточивым газом и водометами.

— Пока страна поднимается на защиту пенсий, мы одновременно встанем на защиту воды, — заявили организаторы, собравшиеся под лозунгом “Bassines non merci” (“Нет водохранилищам, спасибо”).

Одиннадцать человек уже задержаны после того, как полиция изъяла холодное оружие, в том числе пули и ножи для мяса, а также взрывчатку.

Движение протеста против пенсионной реформы превратилось в крупнейший внутренний кризис второго мандата Макрона, с ежедневными столкновениями на улицах Парижа и других городов между полицией и протестующими.

Напомним, в последние недели во Франции продолжаются протесты из-за пенсионной реформы, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон принял решение избежать голосования в парламенте и вместо этого реализовать план повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.