Март, 17 в 1:27

Французское правительство использовало противоречивые специальные конституционные полномочия, чтобы провести повышение пенсионного возраста на фоне хаотических сцен в парламенте, где радикальные левые депутаты пели Марсельезу во весь голос, чтобы помешать премьер-министру Элизабет Борн выступить.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в последнюю минуту принял решение избежать голосования в парламенте и вместо этого провести свой непопулярный план повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

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За несколько минут до того, как депутаты нижней палаты парламента должны были проголосовать, Макрон проводил серию встреч с высокопоставленными политическими деятелями, и вдруг решил воспользоваться специальными полномочиями вместо того, чтобы рисковать голосованием, которое он, судя по всему, мог проиграть.

Как указывает издание, французский лидер решил воспользоваться статьей 49.3 конституции, которая дает правительству право обходить парламент.

Депутаты левого толка в парламенте призывали к отставке премьер-министра Элизабет Борне, а члены левой радикальной партии France Unbowed так громко пели национальный гимн, что Борне сначала не могла говорить, и заседание пришлось прервать, прежде чем ее попытались услышать.

Во время выступления Борне заявила парламенту, что законопроект будет проведен, потому что правительство не может “рисковать будущим наших пенсий”.

При этом Макрон сказал министрам кабинета, что “финансовые риски слишком велики”, если бы закон был отклонен депутатами.

В последние недели Борн, похоже, знала о волнениях и протестах, которые могут быть вызваны использованием специальных полномочий “49.3”, и, похоже, не хотела их использовать.

Ожидается, что в ближайшие 24 часа оппозиционные политики потребуют вотума недоверия правительству.

— Сможет ли он пройти, будет зависеть от того, объединятся ли поляризованные оппозиционные партии. Любой вотум недоверия должен получить поддержку правых Республиканцев, но лидер партии Эрик Киотти заявил, что не поддержит такое голосование, — пишет The Guardian.

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Политический кризис вокруг пенсионных изменений подчеркивает, что позиции Макрона в Национальном собрании (парламент Франции) сильно подорваны после того, как его центристская группировка не смогла получить абсолютное большинство на парламентских выборах в июне прошлого года. Не имея такового, он рассчитывал на то, что депутаты от партии Республиканцы поддержат пенсионный проект, но затем решил, что этого недостаточно.

Депутат-коммунист Фабьен Руссель призвал уличных демонстрантов и профсоюзных активистов продолжать протесты.

Согласно пенсионным изменениям Макрона, минимальный общий пенсионный возраст увеличится с 62 до 64 лет, некоторые работники государственного сектора потеряют привилегии, а также ускорится увеличение количества лет работы, необходимых для получения полной пенсии.

Некоторые политики из центристской партии Модем, которая является союзником группы Макрона “Возрождение” в парламенте, заявили, что принуждение к принятию законопроекта было ошибкой.

Депутат Эрван Баланант сказал, что вышел из зала парламента “в состоянии шока”. Другие депутаты-центристы заявили, что это пустая трата времени и проявление слабости.

— Это полный провал для правительства, — заявила журналистам после этого лидер ультраправых Марин Ле Пен, добавив, что Борн должна уйти в отставку.

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Опросы показывают, что две трети французов выступают против пенсионных изменений.

В последние недели прошли забастовки работников транспорта, энергетиков, учителей и работников государственного сектора, включая сотрудников музеев. Продолжающаяся забастовка по уборке мусора привела к тому, что в половине Парижа скопилось более 7 тыс. тонн отходов.

Профсоюзы говорят, что реформа будет наказывать людей с низким уровнем дохода, занятых на ручных работах, которые, как правило, начинают свою карьеру рано, заставляя их работать дольше, чем выпускников вузов, которых изменения коснутся в меньшей степени.

Правительство утверждает, что повышение пенсионного возраста, отмена льгот для некоторых работников государственного сектора и ужесточение критериев для получения полной пенсии необходимы для предотвращения роста дефицита.

Это изменение приведет Францию в соответствие с ее европейскими соседями, большинство из которых повысили пенсионный возраст до 65 лет и старше.

Вскоре после этого сотни людей собрались на стихийную акцию протеста на площади Согласия в центре Парижа, поскольку профсоюзы пообещали усилить забастовки и уличные демонстрации, которые проходят с января.

В четверг вечером, пытаясь разогнать толпу, полиция применила слезоточивый газ, а некоторые демонстранты бросали булыжники. В ряде других французских городов, включая Марсель, также прошли стихийные акции протеста против реформы.

В Париже полиция арестовала 120 человек, сообщает Le Figaro. По сообщениям, в одной из стычек с протестующими и бунтовщиками был ранен полицейский.

Французские профсоюзы призвали к еще одному дню забастовок и акций против реформы в четверг 23 марта.

Левые политики назвали шаг правительства крупным поражением и признаком слабости. Правительство обвинили в жестокости и недемократичности.