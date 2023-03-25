Березень, 25 в 21:07

Французькі правоохоронці знову зіткнулися з протестувальниками 25 березня, коли учасники кампанії намагалися зупинити будівництво водосховищ для сільськогосподарської промисловості на південному заході країни.

Про це пише AFP та France 24.

Сутички в місті Сет-Соліне на заході Франції відбулися після кількох днів бурхливих протестів по всій країні проти пенсійної реформи, ініційованої президентом Еммануелем Макроном, які вже призвели до скасування візиту короля Великої Британії Чарльза III.

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Зранку 25 березня в місті вирушила довга хода, яка налічувала щонайменше 6 тис. осіб за даними місцевої влади та близько 25 тис. за даними організаторів.

Для правопорядку було залучено понад 3 тис. співробітників сил безпеки, а з іншого боку було “щонайменше 1 тис.” потенційно агресивно налаштованих активістів, у тому числі з Італії, повідомили офіційні особи.

За повідомленням кореспондентів AFP, навколо будівельного майданчика, який захищала поліція, швидко спалахнули жорстокі сутички між силами безпеки і радикальними протестувальниками.

France 24 пише, що протестувальники кидали саморобні вибухові пристрої, а поліція відповідала сльозогінним газом і водометами.

– Поки країна піднімається на захист пенсій, ми одночасно встанемо на захист води, – заявили організатори, які зібралися під гаслом “Bassines non merci” (“Ні водосховищам, дякую”).

Одинадцять осіб вже затримано після того, як поліція вилучила холодну зброю, в тому числі кулі і ножі для м’яса, а також вибухівку.

Рух протесту проти пенсійної реформи перетворився на найбільшу внутрішню кризу другого мандату Макрона, з щоденними сутичками на вулицях Парижа та інших міст між поліцією та протестувальниками.

Нагадаємо, останніми тижнями у Франції тривають протести через пенсійну реформу, оскільки президент Франції Еммануель Макрон ухвалив рішення уникнути голосування в парламенті і замість цього реалізувати план підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.