Март, 29 в 20:57

Власти Швейцарии присоединились к 10-му пакету экономических санкций Евросоюза против России.

Об этом говорится на сайте швейцарского правительства.

— Федеральный совет ввел новые ограничения против России, применив меры, недавно принятые ЕС в рамках 10-го пакета санкций, — говорится в сообщении.

Новые санкции Берна вступили в силу с 20:00 29 марта по местному времени.

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Речь идет о запрете для россиян занимать посты в ведомствах, управляющих жизненно важной инфраструктурой в Швейцарии, а также об ужесточении мер контроля и ограничений в отношении, в том числе, товаров двойного назначения.

Власти Швейцарии также создали возможность разрешать предоставление активов или экономических ресурсов физлицу или юрлицу, компании или организации, которые находятся под санкциями, если это будет соответствовать защите интересов Швейцарии.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уже приветствовал принятие официальным Берном новых ограничений против РФ.

Напомним, ранее Евросоюз ввел против России 10-й пакет санкций, включающий ограничения против трех российских банков, а также запрещающие транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, санкции ЕС касались семи иранских производителей БПЛА.