Березень, 29 в 20:57

Влада Швейцарії приєдналася до 10-го пакету економічних санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це йдеться на сайті швейцарського уряду.

– Федеральна рада запровадила нові обмеження проти Росії, вживши заходів, нещодавно застосованих ЄС у межах 10-го пакету санкцій, – ідеться в повідомленні.

Нові санкції Берна набули чинності з 20:00 29 березня за місцевим часом.

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Йдеться про заборону для росіян обіймати посади у відомствах, які керують життєво важливою інфраструктурою в Швейцарії, а також про посилення заходів контролю та обмежень, зокрема, щодо товарів подвійного призначення.

Влада Швейцарії також створила можливість дозволяти надання активів або економічних ресурсів фізособі або юрособі, компанії або організації, які перебувають під санкціями, якщо це відповідатиме захисту інтересів Швейцарії.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак уже привітав ухвалення офіційним Берном нових обмежень проти РФ.

Нагадаємо, раніше Євросоюз запровадив проти Росії 10-й пакет санкцій, які містять обмеження проти трьох російських банків, а також забороняють транзит через Росію товарів і технологій подвійного призначення. Крім того, санкції ЄС стосувалися семи іранських виробників БПЛА.