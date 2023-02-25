Росбанк и предприятия Росатома: ЕС ввел десятый пакет санкций против РФ
Европейский Союз 25 февраля ввел десятый санкционный пакет против России.
Об этом говорится в официальном документе Евросоюза.
Отмечается, что санкции коснутся против 87 физических и 34 юридических лиц.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции направлены на тех, “кто отвечает за военные действия, за политические решения, кто загрязняет общественное пространство дезинформацией и вредоносными нарративами, дополняя военную войну еще и информационной войной”.
— Мы также нацелены на тех, кто причастен к бесчеловечным депортациям и принудительному усыновлению украинских детей в Россию, а также на тех, кто несет ответственность за разработку беспилотников, которые нацелены на украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру, — написал он.
Боррель подчеркнул, что Евросоюз будет продолжать усиливать давление на Россию “так долго, как это потребуется”.
В частности, в список вошли:
- Альфа-банк, Росбанк и банк Тинькофф;
- ООО Коммерческие автомобили — группа ГАЗ;
- ряд предприятий Росатома;
- медиагруппа Патриот;
- Национальная перестраховочная компания;
- председатель Россотрудничества Евгений Примаков;
- уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова;
- заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин за депортацию украинских детей в Россию;
- хирург Леонид Рошаль;
- председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев;
- предприятие “Росатомфлот”, управляющее атомным ледокольным флотом РФ;
- медиагруппа “Россия сегодня” и исполнительный директор Кирилл Вышинский;
- Минобороны РФ;
- Служба внешней разведки РФ;
- заместитель гендиректора “Первого канала” Кирилл Клейменов;
- заместитель гендиректора Национальной Медиа Группы Александр Акопов;
- военачальник Алексей Авдеев;
- военачальник Михаил Теплинский;
- военачальник Сергей Каракаев;
- главный редактор Россия 24 Евгений Бекасов;
- главный редактор Литературной газеты Максим Замшев;
- бывший глава Мотор Сич Вячеслав Богуслаев.
Напомним, 24 февраля, в годовщину российского вторжения в Украину, послы стран-членов Евросоюза согласовали десятый пакет санкций против России.
Кроме того, в тот же день США тоже ввели санкции против юридических и физических лиц из РФ, в частности против производителя углеволокна, входящего в структуру госкорпорации Росатом — Umatex, а также российских губернаторов, министров и пропагандистов.