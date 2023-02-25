Февраль, 25 в 20:28

Европейский Союз 25 февраля ввел десятый санкционный пакет против России.

Об этом говорится в официальном документе Евросоюза.

Отмечается, что санкции коснутся против 87 физических и 34 юридических лиц.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции направлены на тех, “кто отвечает за военные действия, за политические решения, кто загрязняет общественное пространство дезинформацией и вредоносными нарративами, дополняя военную войну еще и информационной войной”.

— Мы также нацелены на тех, кто причастен к бесчеловечным депортациям и принудительному усыновлению украинских детей в Россию, а также на тех, кто несет ответственность за разработку беспилотников, которые нацелены на украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру, — написал он.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз будет продолжать усиливать давление на Россию “так долго, как это потребуется”.

В частности, в список вошли:

Альфа-банк, Росбанк и банк Тинькофф;

ООО Коммерческие автомобили — группа ГАЗ;

ряд предприятий Росатома;

медиагруппа Патриот;

Национальная перестраховочная компания;

председатель Россотрудничества Евгений Примаков;

уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова;

заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин за депортацию украинских детей в Россию;

хирург Леонид Рошаль;

председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев;

предприятие “Росатомфлот”, управляющее атомным ледокольным флотом РФ;

медиагруппа “Россия сегодня” и исполнительный директор Кирилл Вышинский;

Минобороны РФ;

Служба внешней разведки РФ;

заместитель гендиректора “Первого канала” Кирилл Клейменов;

заместитель гендиректора Национальной Медиа Группы Александр Акопов;

военачальник Алексей Авдеев;

военачальник Михаил Теплинский;

военачальник Сергей Каракаев;

главный редактор Россия 24 Евгений Бекасов;

главный редактор Литературной газеты Максим Замшев;

бывший глава Мотор Сич Вячеслав Богуслаев.

Напомним, 24 февраля, в годовщину российского вторжения в Украину, послы стран-членов Евросоюза согласовали десятый пакет санкций против России.

Кроме того, в тот же день США тоже ввели санкции против юридических и физических лиц из РФ, в частности против производителя углеволокна, входящего в структуру госкорпорации Росатом — Umatex, а также российских губернаторов, министров и пропагандистов.