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Заместитель генсека НАТО объяснил, есть ли у России ресурсы для нападения на Молдову

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Заместитель генсека НАТО объяснил, есть ли у России ресурсы для нападения на Молдову
Фото: Pixabay

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у России нет ресурсов для нападения на Молдову.

– Я говорил и повторяю, что мы не видим риска быстрого военного нападения на Республику Молдова со стороны РФ. По очень простой причине – у них нет ресурсов, чтобы дойти до Одессы, Приднестровья и замкнуть петлю, — пояснил представитель НАТО.

Но несмотря на такие прогнозы, РФ использует весь арсенал гибридной войны против Молдовы.

— Попытка свержения избранного демократического режима — активная операция, мобилизация политических сил Республики Молдова, коммуникация, дезинформация, ложь используются в Молдове в очень широких масштабах, — сказал он.

Напомним, что власти Молдовы планируют ввести ряд санкций против России из-за ее вторжения в Украину.

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Источник: NV

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