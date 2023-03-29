Заступник генсека НАТО пояснив, чи є у Росії ресурси для нападу на Молдову

Березень, 29 в 13:59

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Росія не має ресурсів для нападу на Молдову.

– Я говорив і повторюю, що ми не бачимо ризику швидкого військового нападу на Республіку Молдова з боку РФ. З дуже простої причини – вони не мають ресурсів, щоб дійти до Одеси, Придністров’я і замкнути петлю, – пояснив представник НАТО.

Але, попри такі прогнози, РФ використовує весь арсенал гібридної війни проти Молдови.

– Спроба повалення обраного демократичного режиму є активною операцією, мобілізація політичних сил Республіки Молдова, комунікація, дезінформація, брехня використовуються в Молдові в дуже широких масштабах, – сказав він.

Нагадаємо, що влада Молдови планує запровадити низку санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

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Джерело: NV