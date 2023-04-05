Апрель, 05 в 20:27

В среду вечером, 5 апреля, в Москве произошел пожар в одном из зданий Министерства обороны Российской Федерации.

Об этом пишут российские медиа, прилагая к сообщению видео пожара.

Как сообщили российским СМИ в экстренных службах Москвы, пожару присвоен второй номер сложности из пяти возможных.

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Речь идет о здании оборонного ведомства РФ на улице Знаменка, что в центре Москвы. Главное здание российского Минобороны расположено на Фрунзенской набережной столицы России.

Позднее в здании Минобороны смогли ликвидировать пожар. Сообщений о пострадавших не поступало.