Клубы черного дыма и пламя: в столице РФ пожар на территории Москва-Сити
В российской столице возник пожар на территории московского международного делового центра Москва-Сити.
На обнародованном видео в социальных сетях видны большие клубы черного дыма и пламя.
Сам пожар произошел на строительной площадке возле башни под названием Империя в субботу, 25 марта.
По сообщениям местных СМИ, площадь пожара составила 40 кв. м, огонь уже потушили.
Пылала подстанция рядом с небоскребом, сами здания целы и невредимы. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.
Но не только в Москве сегодня бушевал огонь. В российском городе Аксай Ростовской области возник пожар на складе целлюлозной продукции.
В российском МЧС сообщили, что пожару присвоен третий ранг опасности из пяти возможных. Площадь распространения огня составляет 1,2 тыс. кв. м.