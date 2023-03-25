Клубы черного дыма и пламя: в столице РФ пожар на территории Москва-Сити

Март, 25 в 14:20

В российской столице возник пожар на территории московского международного делового центра Москва-Сити.

На обнародованном видео в социальных сетях видны большие клубы черного дыма и пламя.

Сам пожар произошел на строительной площадке возле башни под названием Империя в субботу, 25 марта.

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По сообщениям местных СМИ, площадь пожара составила 40 кв. м, огонь уже потушили.

Пылала подстанция рядом с небоскребом, сами здания целы и невредимы. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Но не только в Москве сегодня бушевал огонь. В российском городе Аксай Ростовской области возник пожар на складе целлюлозной продукции.

В российском МЧС сообщили, что пожару присвоен третий ранг опасности из пяти возможных. Площадь распространения огня составляет 1,2 тыс. кв. м.