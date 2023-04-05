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Факти / Світ

Дим над Москвою: горить будівля Міноборони РФ

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Дим над Москвою: горить будівля Міноборони РФ

У середу ввечері, 5 квітня, у Москві сталася пожежа в одній із будівель Міністерства оборони Російської Федерації.

Про це пишуть російські медіа, додаючи до повідомлення відео пожежі.

Йдеться про будівлю оборонного відомства РФ на вулиці Знам’янка, що в центрі Москви. Головна будівля російського Міноборони розташована на Фрунзенській набережній столиці Росії.

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Як повідомили російським ЗМІ в екстрених службах Москви, пожежі присвоєно другий номер складності з п’яти можливих.

Міноборони РФ / Фото: 2gis

Пізніше в будівлі Міноборони змогли ліквідувати пожежу. Повідомлень про постраждалих не надходило.

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