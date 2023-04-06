На повестке дня “развитие мира”. Си Цзиньпин и Макрон встретились в Пекине
Глава КНР Си Цзиньпин официально встретил президента Франции Эммануэля Макрона в Пекине.
Перед встречей французский лидер написал в Twitter, что “Китай должен сыграть важную роль в развитии мира”.
— Я убежден, что Китай должен играть важную роль в развитии мира. Это то, что я приехал обсудить, чтобы двигаться дальше. С президентом Си Цзиньпином мы также поговорим о нашем бизнесе, климате, биоразнообразии и продовольственной безопасности, — сообщил Макрон.
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Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Китай надеется уговорить главу КНР Си Цзиньпина не сближаться с президентом России Владимиром Путиным.