На порядку денному “розбудова миру”. Сі Цзіньпін та Макрон зустрілись у Пекіні
Глава КНР Сі Цзіньпін офіційно привітав президента Франції Еммануеля Макрона у Пекіні.
Перед зустріччю французький лідер написав у Twitter, що “Китай має відіграти важливу роль у розбудові миру”.
– Я переконаний, що Китай має відігравати важливу роль у розбудові миру. Це те, що я приїхав обговорити, щоб рухатися далі. З президентом Сі Цзіньпіном ми також поговоримо про наш бізнес, клімат, біорізноманіття та продовольчу безпеку, – повідомив Макрон.
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Раніше повідомлялось, що президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Китаю сподівається умовити главу КНР Сі Цзіньпіна не зближатися із президентом Росії Володимиром Путіним.