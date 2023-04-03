Апрель, 03 в 12:13

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Китай надеется уговорить главу КНР Си Цзиньпина не сближаться с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Франция хочет, чтобы Китай стал посредником в урегулировании войны в Украине.

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Однако непонятно, какие рычаги влияния на Китай имеет Макрон, ведь Европа продолжает оправляться от последствий разрыва торговых связей с Россией, а геополитическая напряженность в отношениях между Китаем и США, двумя крупнейшими экономиками мира, растет.

Издание Politico считает, что президент Франции наверняка хочет разыграть личную карту, ведь ранее Макрона очень критиковали из-за безрезультатных телефонных разговоров с Путиным.

На Елисейских полях с оптимизмом ожидают встречи Макрона и Си, однако у западных чиновников мнения противоположные.

Например, Белый дом не ожидает, что Макрон достигнет прорыва.

По словам трех чиновников Белого дома, Си вряд ли удовлетворит просьбу Макрона или ограничит любые настойчивые шаги Китая в Тихоокеанском регионе.

В администрации Байдена также существует определенное беспокойство относительно возможного сближения Франции с Китаем, ведь напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином является самой высокой за последние десятилетия.