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Обвал жилого дома в Марселе. Под завалами найдено два тела, продолжаются поиски

Бедрак Виктория, редактор ленты
Обвал жилого дома в Марселе. Под завалами найдено два тела, продолжаются поиски

Спасатели нашли тела двух людей после обвала четырехэтажного жилого дома в центре Марселя.

Об этом сообщает BFMTV.

— Два тела были обнаружены в ночь с воскресенья на понедельник под завалами обрушившихся зданий на улице Тиволи. Учитывая особые трудности в работе, расчистка завалов займет определенное время. Затем судебные власти смогут приступить к идентификации, — сообщили пожарные.

Ранее прокурор Марселя сообщил, что в связи с обвалом восемь человек не отвечают на звонки.

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В ночь на воскресенье, 9 апреля, в центре Марселя обвалился четырехэтажный жилой дом. Что стало причиной обвала — сейчас выясняют. Одной из версий является утечка газа.

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Источник: BFMTV

Фото: Olivier Klein

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