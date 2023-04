Очевидцы слышали взрыв. В центре Марселя обрушился жилой дом: пять человек ранены

В ночь на воскресенье, 9 апреля, в центре Марселя обвалился четырехэтажный жилой дом, по меньшей мере пять человек получили ранения.

Об этом сообщает французское издание BFMTV.

Что стало причиной обвала сейчас выясняют. Одной из версий может быть утечка газа.

#Marseille | Grande émotion et pensées solidaires pour les habitants de la rue de Tivoli. Je me suis entretenu avec le Préfet et la Ville mobilisés cette nuit. Je les ai assurés du soutien du @gouvernementFR. Je me rendrai sur place dès que ma présence sera utile aux habitants. pic.twitter.com/Xf6NW461dk

— Olivier Klein (@OlivierKlein93) April 9, 2023