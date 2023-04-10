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Обвал житлового будинку в Марселі. Під завалами знайдено два тіла, тривають пошуки

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Обвал житлового будинку в Марселі. Під завалами знайдено два тіла, тривають пошуки

Рятувальники знайшли тіла двох людей після обвалу чотириповерхового житлового будинку в центрі Марселя.

Про це повідомляє BFMTV.

– Два тіла були виявлені в ніч з неділі на понеділок під завалами обвалених будівель на вулиці Тіволі. З огляду на особливі труднощі в роботі, розчищення завалів займе певний час. Потім судова влада зможе приступити до ідентифікації, – повідомили пожежники.

Раніше прокурор Марселя повідомив, що у зв’язку з обвалом вісім осіб не відповідають на дзвінки.

Зараз дивляться

у ніч проти неділі, 9 квітня, в центрі Марселя обвалився чотириповерховий житловий будинок.  Що стало причиною обвалу – нині з’ясовують. Однією з версій є витік газу.

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Джерело: BFMTV

Фото: Olivier Klein

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