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Илья Нежигай, редактор ленты

Глава Пентагона уверен, что Швеция станет новым членом НАТО до июля

Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в среду, что он “уверен”, что Швеция будет принята в НАТО как новый член организации до июля.

Об этом он заявил 19 апреля, выступая вместе с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Стокгольме.

— Я присоединяюсь к другим 30 министрам обороны в Альянсе и знаю, что они чувствуют то же самое, — сказал Остин.

Выступая в среду, Остин сказал, что он верит, что патовая ситуация, которая до сих пор не дает стать Швеции новым членом НАТО, будет решена в ближайшее время.

— Я уверен, что эти страны придут к этому решению. И я уверен, что они примут его до июля, — сказал он.

Полномасштабное вторжение России в Украину заставило Финляндию и Швецию, которые ранее были внеблоковыми странами, отказаться от своего нейтралитета и искать защиты в НАТО.

Североатлантический союз проводит политику открытых дверей, что означает, что любая страна может быть приглашена к вступлению, если она выражает заинтересованность, если она способна и желает поддерживать принципы основополагающего договора организации.

Однако, согласно правилам вступления, любая страна-член может наложить вето на вступление новой страны. И хотя подавляющее большинство членов НАТО приветствовало заявки Финляндии и Швеции, две страны — Турция и Венгрия — затормозили процесс.

Турция обвинила Финляндию и Швецию в том, что они предоставляют убежище курдским “террористическим организациям”, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что они распространяют “откровенную ложь” о верховенстве права в его стране.

В прошлом месяце Турция и Венгрия смягчили свою позицию в отношении Финляндии, одобрив ее заявку и позволив ей стать 31-й страной-членом НАТО.

Однако они продолжают блокировать вступление Швеции. Турция заявила, что не одобрит членство этой страны в НАТО, если она не выдаст “террористов” по турецкому требованию. Швеция четко дала понять, что этого не произойдет, и пока процесс застрял.

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Глава Пентагона уверен, что Швеция станет новым членом НАТО до июля

Источник: CNN
Ллойд Остин, НАТО, Пентагон, США, Швеция
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