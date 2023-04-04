Финляндия официально присоединилась к НАТО — Моравецкий
Финляндия официально присоединилась к Организации Североатлантического договора (НАТО).
Об этом сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Теперь в НАТО входит 31 страна.
Сильные партнеры являются гарантией безопасности для Польши, нашего региона и всего мира, отметил Моравецкий.
Finlandia już w @NATO! Gratuluję!
Od teraz sojusz liczy 31 państw. Silni partnerzy to gwarancja bezpieczeństwa dla Polski, dla regionu i dla całego świata.#StrongerTogether #WeAreNATO #FinlandNATO
Finland now in @NATO! Congratulations!
From today, the alliance is made up of…
— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 4, 2023
Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Финляндию и выразил надежду на скорое вхождение Швеции.
Столтенберг подчеркнул, что присоединение Финляндии является историческим моментом.
— Это сделает Финляндию более защищенной, а НАТО — сильнее. В этот же день в 1949 году Вашингтонский договор, базовый договор НАТО, был подписан. Поэтому трудно представить себе лучший путь для того, чтобы отметить нашу годовщину, чем вступление Финляндии, которая становится полноправным членом Альянса, — сказал Столтенберг в Брюсселе.
Стоит заметить, что именно сегодня НАТО отмечает 74 года со дня образования.
Финляндия приняла решение о присоединении к НАТО в прошлом году на фоне полномасштабного нападения России на Украину, ведь Финляндия имеет с РФ более 1300 км границы.
Напомним, что ранее вступление Финляндии в НАТО ратифицировали парламенты Венгрии и Турции.
В марте сообщалось, что воздушные силы Дании, Финляндии, Швеции и Норвегии договорились о создании и использовании единых объединенных сил.