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Финляндия официально присоединилась к НАТО — Моравецкий

Марта Бондаренко, редактор ленты
Финляндия официально присоединилась к НАТО — Моравецкий
Фото: Pixabay

Финляндия официально присоединилась к Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Теперь в НАТО входит 31 страна.

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Сильные партнеры являются гарантией безопасности для Польши, нашего региона и всего мира, отметил Моравецкий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Финляндию и выразил надежду на скорое вхождение Швеции.

Столтенберг подчеркнул, что присоединение Финляндии является историческим моментом.

— Это сделает Финляндию более защищенной, а НАТО — сильнее. В этот же день в 1949 году Вашингтонский договор, базовый договор НАТО, был подписан. Поэтому трудно представить себе лучший путь для того, чтобы отметить нашу годовщину, чем вступление Финляндии, которая становится полноправным членом Альянса, — сказал Столтенберг в Брюсселе.

Стоит заметить, что именно сегодня НАТО отмечает 74 года со дня образования.

Финляндия приняла решение о присоединении к НАТО в прошлом году на фоне полномасштабного нападения России на Украину, ведь Финляндия имеет с РФ более 1300 км границы.

Напомним, что ранее вступление Финляндии в НАТО ратифицировали парламенты Венгрии и Турции.

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В марте сообщалось, что воздушные силы Дании, Финляндии, Швеции и Норвегии договорились о создании и использовании единых объединенных сил.

Источник: Укринформ
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