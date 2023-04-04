Апрель, 04 в 13:58

Финляндия официально присоединилась к Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Теперь в НАТО входит 31 страна.

Сейчас смотрят

Сильные партнеры являются гарантией безопасности для Польши, нашего региона и всего мира, отметил Моравецкий.

Finlandia już w @NATO! Gratuluję! Od teraz sojusz liczy 31 państw. Silni partnerzy to gwarancja bezpieczeństwa dla Polski, dla regionu i dla całego świata.#StrongerTogether #WeAreNATO #FinlandNATO Finland now in @NATO! Congratulations! From today, the alliance is made up of… — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 4, 2023

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Финляндию и выразил надежду на скорое вхождение Швеции.

Столтенберг подчеркнул, что присоединение Финляндии является историческим моментом.

— Это сделает Финляндию более защищенной, а НАТО — сильнее. В этот же день в 1949 году Вашингтонский договор, базовый договор НАТО, был подписан. Поэтому трудно представить себе лучший путь для того, чтобы отметить нашу годовщину, чем вступление Финляндии, которая становится полноправным членом Альянса, — сказал Столтенберг в Брюсселе.

Стоит заметить, что именно сегодня НАТО отмечает 74 года со дня образования.

Финляндия приняла решение о присоединении к НАТО в прошлом году на фоне полномасштабного нападения России на Украину, ведь Финляндия имеет с РФ более 1300 км границы.

Напомним, что ранее вступление Финляндии в НАТО ратифицировали парламенты Венгрии и Турции.

В марте сообщалось, что воздушные силы Дании, Финляндии, Швеции и Норвегии договорились о создании и использовании единых объединенных сил.