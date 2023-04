Финляндия официально присоединилась к Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Теперь в НАТО входит 31 страна.

Сильные партнеры являются гарантией безопасности для Польши, нашего региона и всего мира, отметил Моравецкий.

Finlandia już w @NATO! Gratuluję!

Od teraz sojusz liczy 31 państw. Silni partnerzy to gwarancja bezpieczeństwa dla Polski, dla regionu i dla całego świata.#StrongerTogether #WeAreNATO #FinlandNATO

Finland now in @NATO! Congratulations!

From today, the alliance is made up of…

