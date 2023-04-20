Швейцария отказалась помогать G7 в поиске активов олигархов из РФ
Швейцария не будет помогать странам G7 в отслеживании активов российских олигархов.
Об этом заявил официальный представитель Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци, которую распространило Schweizer Radio und Fernsehen.
— Швейцария пока не видит необходимости формально присоединяться к так называемой Рабочей группе “Российские элиты, доверенные лица и олигархи”, — говорится в сообщении.
Представитель Федрады Швейцарии добавил, что сейчас идет сотрудничество на техническом уровне, которое работает слаженно.
В то же время, если членство в этой группе будет отвечать интересам Швейцарии, то в будущем официальный Берн может пересмотреть ситуацию.
В марте дипломатические представители Франции, Италии, Германии, США, Канады, Японии и Великобритании призвали Швейцарию проявить большую преданность в поиске средств олигархов. Они сетовали на то, что Конфедерация не заблокировала достаточно средств.
Страны G7 ранее сообщали о своей обеспокоенности из-за возможного уклонения России от санкций через “лазейки” в Швейцарии.
Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что страна решительно осуждает войну России против Украины и делает все возможное, чтобы серьезно ввести санкции против страны-агрессора.