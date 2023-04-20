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Илья Нежигай, редактор ленты

Швейцария отказалась помогать G7 в поиске активов олигархов из РФ

Швейцария отказалась помогать G7 в поиске активов олигархов из РФ
Фото: Getty Images

Швейцария не будет помогать странам G7 в отслеживании активов российских олигархов.

Об этом заявил официальный представитель Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци, которую распространило Schweizer Radio und Fernsehen.

— Швейцария пока не видит необходимости формально присоединяться к так называемой Рабочей группе “Российские элиты, доверенные лица и олигархи”, — говорится в сообщении.

Представитель Федрады Швейцарии добавил, что сейчас идет сотрудничество на техническом уровне, которое работает слаженно.

В то же время, если членство в этой группе будет отвечать интересам Швейцарии, то в будущем официальный Берн может пересмотреть ситуацию.

В марте дипломатические представители Франции, Италии, Германии, США, Канады, Японии и Великобритании призвали Швейцарию проявить большую преданность в поиске средств олигархов. Они сетовали на то, что Конфедерация не заблокировала достаточно средств.

Страны G7 ранее сообщали о своей обеспокоенности из-за возможного уклонения России от санкций через “лазейки” в Швейцарии.

Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что страна решительно осуждает войну России против Украины и делает все возможное, чтобы серьезно ввести санкции против страны-агрессора.

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Швейцарія

G7, Война в Украине, санкції, Санкції проти Росії, Швейцария
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