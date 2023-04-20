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Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Швейцарія відмовилась допомагати G7 у пошуку активів олігархів з РФ

Швейцарія відмовилась допомагати G7 у пошуку активів олігархів з РФ
Фото: Getty Images

Швейцарія не буде допомагати країнам G7 у відстеженні активів російських олігархів.

Про це заявив офіційний представник Федеральної ради Швейцарії Андре Симонацці, яку поширило Schweizer Radio und Fernsehen.

– Швейцарія наразі не бачить необхідності формально приєднуватися до так званої Робочої групи “Російські еліти, довірені особи та олігархи”, – йдеться у повідомленні.

Представник Федради Швейцарії додав, що наразі йде співпраця на технічному рівні, яка працює злагоджено.

Водночас, якщо членство в цій групі буде відповідати інтересам Швейцарії, то у майбутньому офіційний Берн може переглянути ситуацію.

У березні дипломатичні представники Франції, Італії, Німеччини, США, Канади, Японії та Великої Британії закликали Швейцарію проявити більшу відданість у пошуку коштів олігархів. Вони нарікали у тому, що Конфедерація не заблокувала достатньо коштів.

Країни G7 раніше повідомляли про свою занепокоєність через можливе ухилення Росії від санкцій через “лазівки” у Швейцарії.

Президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що країна рішуче засуджує війну Росії проти України та робить усе можливе, щоб серйозно запровадити санкції проти країни-агресора.

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G7, Війна в Україні, санкції, Санкції проти Росії, Швейцарія
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