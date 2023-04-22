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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Вот почему мы не доверяем Китаю: Эстония и Латвия отреагировали на скандальное заявление Лу Шае

Габріеліус Ландсбергіс
Фото: Getty Images

В МИД Литвы и Эстонии отреагировали на скандальные заявления посла Китая во Франции относительно “российского Крыма” и статуса постсоветских государств в международном праве.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис в своем Twitter объяснил, что в связи с такими заявлениями, которые озвучил китайский посол во Франции, государства Балтии не доверяют Китаю как “посреднику” по урегулированию войны в Украине.

— Если кому-то все еще интересно, почему страны Балтии не доверяют Китаю как “посреднику в достижении мира в Украине”, то вот китайский посол, утверждающий, что Крым является российским, а границы между нашими странами не имеют никаких правовых оснований, — написал Ландсбергис.

По мнению же министра иностранных дел Эстонии, такие заявления китайского дипломата вызывают сожаление.

– Печально, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна, – сказал он.

МИД Эстонии вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения по поводу комментариев Лу Шае.

Напомним, что ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко ответил на скандальное заявление китайского дипломата.

Источник: Delfi
Естонія, Китай, Крым, Литва, МИД, посольства, Радянський Союз
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