Вот почему мы не доверяем Китаю: Эстония и Латвия отреагировали на скандальное заявление Лу Шае
В МИД Литвы и Эстонии отреагировали на скандальные заявления посла Китая во Франции относительно “российского Крыма” и статуса постсоветских государств в международном праве.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис в своем Twitter объяснил, что в связи с такими заявлениями, которые озвучил китайский посол во Франции, государства Балтии не доверяют Китаю как “посреднику” по урегулированию войны в Украине.
— Если кому-то все еще интересно, почему страны Балтии не доверяют Китаю как “посреднику в достижении мира в Украине”, то вот китайский посол, утверждающий, что Крым является российским, а границы между нашими странами не имеют никаких правовых оснований, — написал Ландсбергис.
По мнению же министра иностранных дел Эстонии, такие заявления китайского дипломата вызывают сожаление.
– Печально, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна, – сказал он.
МИД Эстонии вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения по поводу комментариев Лу Шае.
Напомним, что ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко ответил на скандальное заявление китайского дипломата.