Ось чому ми не довіряємо Китаю: Естонія та Латвія відреагували на скандальну заяву Лу Шає

У МЗС Литви та Естонії відреагували на скандальні заяви посла Китаю у Франції щодо “російського Криму” і статусу пострадянських держав у міжнародному праві.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс у своєму Twitter пояснив, що у зв’язку з такими заявами, які озвучив китайський посол у Франції, держави Балтії не довіряють Китаю як “посереднику” у врегулюванні війни в Україні.

– Якщо комусь все ще цікаво, чому країни Балтії не довіряють Китаю як “посереднику в досягненні миру в Україні”, то ось китайський посол, який стверджує, що Крим є російським, а кордони між нашими країнами не мають жодних правових підстав, – написав Ландсбергіс.

На думку ж міністра закордонних справ Естонії, такі заяви китайського дипломата викликають жаль.

– Сумно, що представник Китайської Народної Республіки дотримується таких поглядів. Така позиція незрозуміла, – сказав він.

МЗС Естонії викличе посла Китаю, щоб отримати роз’яснення щодо коментарів Лу Шає.

Нагадаємо, що раніше посол України у Франції Вадим Омельченко відповів на скандальну заяву китайського дипломата.

Джерело : Delfi

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