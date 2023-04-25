Малиновская Ангелина, редактор ленты
ЮАР выйдет из Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина
Южно-Африканская Республика выйдет из Международного уголовного суда.
Об этом решении, которое приняла партия Африканский национальный конгресс, сообщил президент страны Сирил Рамафоса.
– Решение АНК о выходе из Международного уголовного суда объясняется предвзятостью суда относительно определенных ситуаций, – сказал президент ЮАР.
Для выхода из Международного уголовного суда решение должен утвердить парламент, в котором Африканский национальный конгресс составляет большинство.
Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
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