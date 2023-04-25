ПАР вийде з Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна

Південно-Африканська Респубіка вийде з Міжнародного кримінального суду.

Про таке рішення, яке ухвалила владна партія Африканський національний конгрес, повідомив президент країни Сиріл Рамафоса.

– Рішення АНК про вихід з Міжнародного кримінального суду пояснюється упередженістю суду щодо певних ситуацій, – сказав президент ПАР.

Для виходу країни з Міжнародного кримінального суду рішення має затвердити парламент, у якому Африканський національний конгрес має більшість.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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