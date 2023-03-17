Березень, 17 в 17:22

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Про це йдеться у заяві МКС.

У своїй заяві МКС заявив, що є “розумні підстави” вважати, що російський лідер “несе кримінальну відповідальність” за “військовий злочин незаконної депортації населення (дітей) і незаконне переміщення населення (дітей) з окупованих районів України до Російської Федерації” на окупованій території України.

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У ній також ідеться про те, що є “обґрунтовані підстави” вважати, що уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова “несе індивідуальну кримінальну відповідальність” за “воєнний злочин незаконної депортації населення (дітей) і незаконного переміщення населення (дітей) з окупованих районів України в Російську Федерацію”.

У заяві суду вказується, що злочини, ймовірно, були вчинені на окупованій території України принаймні з 24 лютого 2022 року.

– Є достатні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини, за вчинення цих діянь безпосередньо, спільно з іншими та/або через інших осіб, і за те, що він не здійснював належного контролю за цивільними і військовими підлеглими, які скоїли ці діяння або допустили їхнє скоєння та які перебували під його ефективною владою та контролем, згідно з вищою відповідальністю, – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, Марія Львова-Бєлова, ймовірно, несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення (дітей) і незаконного передання населення (дітей) з окупованих районів України в Російську Федерацію, заявили в МКС.

– Палата вирішила, що ордери є секретними для захисту жертв і свідків, а також для гарантування безпеки розслідування. Проте, з огляду на те, що поведінка, про яку йдеться в цій ситуації, імовірно, триває, і що інформування громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому скоєнню злочинів, Палата вирішила, що в інтересах правосуддя слід уповноважити Секретаріат публічно оприлюднити існування ордерів, імена підозрюваних, злочини, за які видано ордери, і способи відповідальності, встановлені Палатою, – йдеться на сайті суду.

Вищезазначені ордери на арешт були видані відповідно до заяв, поданих обвинуваченням 22 лютого 2023 року.