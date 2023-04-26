С началом полномасштабного вторжения России в Украину стало слишком много неопровержимых аргументов относительно того, что российский президент Владимир Путин действительно имеет двойников.

Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в интервью Радио NV.

Его спросили о недавних словах начальника ГУР Кирилла Буданова, где он “довольно свободно говорит о двойниках Путина”, хотя раньше эту тему считали таблоидной, то есть не стоящей внимания.

— Извините, не соглашусь с вами, что это таблоидная тема, потому что сейчас эта тема уже фактически публично обсуждается на всех уровнях — и экспертных, и медийных, и в Украине, и за рубежом. Слишком много прямых и косвенных доказательств, свидетельств, что действительно эта технология двойников используется. В частности, во время последнего тура по оккупированным территориям. Есть много неопровержимых аргументов, что это был не сам рашистский диктатор, — говорит Юсов.

По словам представителя пресс-службы ГУР, сегодня трудно представить, что один и тот же Владимир Путин одновременно сидит в Кремле за многометровым столом, на расстоянии от своих сотрудников, а потом тот же человек где-то на оккупированных территориях Херсонской области находится в близком контакте с чужими посторонними людьми.

— Таких доказательств очень и очень много. Технология двойников используется. Но в последнее время она стала настолько очевидной, что перестает срабатывать, — считает Юсов.

У представителя ГУР уточнили, что, учитывая информацию из интервью бывшего сотрудника Федеральной службы охраны РФ, где он рассказывал о том, что действительно используют человека, похожего на Путина, чтобы показать, что российский президент выезжает из резиденции и куда-то летит, все же остается непонятным, как об этом никогда не говорили люди из окружения Путина, так называемые российские элиты.

— В старой хорошо известной сказке Голый король все видели, что король голый, но до последнего делали вид, что не замечают этого. Пока один мальчик не набрался смелости и не сказал правду. Сугубо по этой сказке сегодня и живет так называемая Российская Федерация. Король у них голый, многие видят это, но тщательно делают вид, что все в порядке, пытаются жить как раньше. Как раньше точно уже не есть и не будет, — сказал он.

Ранее журналист немецкого таблоида Bild Питер Тиде решил разобраться в том, использует ли Владимир Путин двойников и сопоставил кадры публичного появления российского диктатора, чтобы зафиксировать основные непохожести.

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