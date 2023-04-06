Апрель, 06 в 0:18

Высокопоставленный сотрудник российских спецслужб, перешедший на службу в прошлом году, дал редкое представление о параноидальном образе жизни президента России Владимира Путина, подтвердив детали секретной сети поездов, идентичных офисов в разных городах, строгого личного карантина и эскалации протоколов безопасности.

Об этом Глеб Каракулов, служивший капитаном в Федеральной службе охраны (ФСО), рассказал в интервью Центру Досье, организацией, основанной находящимся вне России миллиардером Михаилом Ходорковским.

Во время службы Каракулову была поручена защита высших должностных лиц России. Он говорит, что что эти меры были разработаны для того, чтобы скрыть местонахождение российского президента, которого он назвал “патологически боящимся за свою жизнь”.

Сейчас смотрят

36-летний экс-сотрудник ФСО говорит, что поезд был использован потому, что его “невозможно отследить ни на одном информационном ресурсе. Это сделано в целях скрытности”.

Российское издание Проект ранее сообщало о существовании поезда и секретной железнодорожной сети, включающей параллельные линии и станции рядом с резиденциями Путина в Валдайском национальном парке в Ново-Огарево и рядом с его резиденцией Бочаров ручей на черноморском курорте Сочи.

Британское издание The Guardian изучило интервью с Каракуловым и подтвердило полномочия старшего российского инженера связи, который много путешествовал с Путиным и помогал передавать некоторые из его самых секретных посланий.

Каракулов был членом “полевой группы” Управления президентской связи, которая шифрует сообщения высших должностных лиц России, и, по его оценкам, он совершил более 180 поездок с высшими должностными лицами.

— Похоже, что он стал самым высокопоставленным сотрудником разведки, перебежавшим на другую сторону с начала войны России против Украины, — пишет The Guardian.

В интервью Каракулов назвал Путина “военным преступником” и сказал сослуживцам, что они должны сообщать информацию, скрываемую от российской общественности.

— Наш президент потерял связь с миром. Последние пару лет он живет в информационном коконе, проводя большую часть времени в своих резиденциях, которые СМИ очень уместно называют бункерами. Он патологически боится за свою жизнь. Он окружает себя непроницаемым барьером карантинов и информационного вакуума. Он ценит только свою собственную жизнь и жизнь своей семьи и друзей, — сказал он.

Каракулов описал виртуальное государство внутри государства, в которое входят пожарные, испытатели продуктов питания и другие инженеры, которые путешествуют с Путиным во время его зарубежных поездок, что дает редкое представление из первых рук об уровне паранойи и защищенном образе жизни российского президента.

— Они называют его Боссом, всячески поклоняются ему и говорят о нем только в таких выражениях, — сказал он.

Каракулов также рассказал об организации секретной связи с Путиным на самолетах, вертолетах, роскошных яхтах и даже в бомбоубежище в посольстве России в Казахстане во время визита в октябре 2022 года, когда Каракулов в итоге бежал в Турцию, а оттуда в неизвестную страну на западе.

Он подтвердил, что Путин в значительной степени полагается в получении информации на отчеты, предоставляемые его службами безопасности. По словам Каракулова, Путин не пользуется мобильным телефоном или Интернетом и даже не берет с собой в зарубежные поездки специалиста по Интернету.

— Он получает информацию только от своего ближайшего окружения, что означает, что он живет в информационном вакууме, — сказал он.

Путин до сих пор находится на карантине и требует, чтобы все сотрудники, работающие с ним в одном помещении, также прошли двухнедельный карантин, что резко ограничивает число людей, имеющих с ним личный контакт”.

Каракулов сказал, что Путин использовал одинаковые офисы в Санкт-Петербурге, Сочи и Ново-Огарево, и что секретные службы использовали фальшивые кортежи и самолеты-обманки, чтобы сделать вид, что он уезжает.

— Это уловка, чтобы, во-первых, запутать иностранные разведки, а во-вторых, чтобы предотвратить любые покушения на его жизнь, — сказал он.

По его словам, поведение и образ жизни Путина значительно изменились после вспышки пандемии коронавируса в 2020 году, когда президент отказался от большинства поездок и публичных выступлений.

— Он отгородился от мира. Его восприятие реальности стало искаженным, — сказал Каракулов.

В интервью не сообщается, какие сообщения Каракулов зашифровал для Путина или других высших должностных лиц, а также не приводится более подробная информация о подготовке Путина к войне против Украины или планируемых стратегиях.

Каракулов рассказал о своем рискованном побеге на Запад во время визита Путина в Казахстан. Во время поездки его жена и дочь тайно прилетели в Астану. Они несколько раз откладывали побег почти до самого конца поездки, когда Каракулов сказал своим сослуживцам, что чувствует себя плохо, а затем бежал с семьей в аэропорт.

Центр Досье сообщил, что в настоящее время местонахождение Каракулова неизвестно. The Guardian подтвердила, что Каракулов числится в розыске в открытой базе данных МВД России по подозреваемым в совершении преступлений.

Он заявил, что выступал против войны на Украине с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, но ждал, чтобы убедить свою жену бежать всей семьей. Он сказал, что до сих пор не разговаривал со своими родителями, которые были сторонниками войны.

Хотя строгий режим карантина подогрел слухи о том, что Путин может быть серьезно болен, и он опасается осложнений от коронавируса, Каракулов сказал, что не видел никаких признаков того, что Путин находится в плохом состоянии здоровья.