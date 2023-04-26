З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало занадто багато неспростованих аргументів щодо того, що російський президент Володимир Путін дійсно має двійників.

Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки України Андрій Юсов в інтерв’ю Радіо NV.

Його запитали про нещодавні слова начальника ГУР Кирило Буданов, де він “доволі вільно говорить про двійників Путіна”, хоча раніше цю тему вважали таблоїдною, тобто не вартою уваги.

– Даруйте, не погоджусь із вами, що це таблоїдна тема, бо зараз ця тема вже фактично публічно обговорюється на всіх рівнях — і експертних, і медійних, і в Україні, і за кордоном. Занадто багато прямих і непрямих доказів, свідчень, що справді ця технологія двійників використовується. Зокрема, під час останнього туру по окупованих територіях. Є багато неспростовних аргументів, що це був не сам рашистський диктатор, – каже Юсов.

За словами представника пресслужби ГУР, сьогодні важко уявити, що один і той самий Володимир Путін одночасно сидить у Кремлі за багатометровим столом, на відстані від своїх співробітників, а потім та ж людина десь на окупованих територіях Херсонської області перебуває у близькому контакті з чужими сторонніми людьми.

– Таких доказів дуже і дуже багато. Технологія двійників використовується. Але останнім часом вона стала настільки очевидною, що перестає спрацьовувати, – вважає Юсов.

У представника ГУР уточнили, що, враховуючи інформацію з інтерв’ю колишнього працівника Федеральної служби охорони РФ, де він розповідав про те, що дійсно використовують людину, схожу на Путіна, аби показати, що російський президент виїжджає з резиденції та кудись летить, все ж залишається незрозумілим, як про це ніколи не говорили люди з оточення Путіна, так звані російські еліти.

– У старій добре відомій казці Голий король усі бачили, що король голий, але до останнього робили вигляд, що не помічають цього. Поки один хлопчик не набрався сміливості і не сказав правду. Суто за цією казкою сьогодні і живе так звана Російська Федерація. Король у них голий, багато хто бачить це, але ретельно роблять вигляд, що все гаразд, намагаються жити як раніше. Як раніше точно вже не є і не буде, – сказав він.

Раніше журналіст німецького таблоїда Bild Пітер Тіде вирішив розібратися в тому, чи використовує Володимир Путін двійників та зіставив кадри публічної появи російського диктатора, щоб зафіксувати основні несхожості.

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