Кремль избегает открытых репрессий из-за страха потерять стабильность режима Путина — ISW

Аналитики Института изучения войны ISW предположили, почему Кремль пытается избежать открытых репрессий.

По мнению экспертов Кремль очень переживает из-за стабильности режима российского диктатора Путина, поэтому избегает применения открытых репрессивных мер.

Эксперты пишут, что согласно собранным данным, российские ультранационалисты продолжают выступать за возвращение Кремля в сталинские репрессии.

Такие настроения говорят о том, что крайние националисты ожидают от Путина усиления репрессий и полной преданности войне.

Тем не менее, Кремль продолжает избегать открытых репрессивных мер.

Как пишут эксперты, российское правительство отозвало из Государственной Думы законопроект, предусматривавший увеличение налогов с 13 до 30 процентов для бежавших из страны россиян.

Хотя российские ультранационалисты неоднократно призывали Кремль национализировать имущество, принадлежащее россиянам, которые “предали” страну убежав, но Кремль, похоже, колеблется с введением таких непопулярных мер.

Источник : ISW

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