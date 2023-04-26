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Світ
Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle

Кремль уникає відкритих репресій через страх втратити стабільність режиму Путіна – ISW

Кремль уникає відкритих репресій через страх втратити стабільність режиму Путіна – ISW
Фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни ISW припустили, чому Кремль намагається уникнути застосування відкритих репресій.

На думку експертів Кремль дуже переймається через стабільність режиму російського диктатора Путіна, тому уникає застосування відкритих репресивних заходів.

Експерти пишуть, що згідно із зібраними даними, російські ультранаціоналісти продовжують виступати за повернення Кремля до сталінських репресій.

Такі настрої свідчать про те, що крайні націоналісти очікують від Путіна посилення репресій і повної відданості війні.

Проте Кремль продовжує уникати відкритих репресивних заходів.

Як пишуть експерти, російський уряд відкликав з Державної Думи законопроєкт, який передбачав збільшення податків з 13 до 30 відсотків для росіян, які втекли з країни.

Хоча російські ультранаціоналісти неодноразово закликали Кремль націоналізувати майно, що належить росіянам, які “зрадили” країну втікши, але Кремль, схоже, вагається із запровадженням таких непопулярних заходів.

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Війна в Україні, бої на фронті

Джерело: ISW
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