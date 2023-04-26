Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ 10 раз за сутки атаковали места скопления оккупантов – Генштаб ВСУ
Районы сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов накануне атаковали и украинские пилоты, и ракетчики с артиллеристами.
Авиация Сил обороны накануне нанесла шесть ударов по местам скопления личного состава армии РФ и военной техники захватчиков.
Кроме того, пилоты попали по зенитно-ракетному комплексу и сбили два вражеских разведывательных беспилотника типа Зала и Орлан-10,
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- зенитно-ракетный комплекс,
- четыре района сосредоточения личного состава армии РФ,
- радиолокационную станцию врага.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 427-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
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