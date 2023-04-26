Районы сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов накануне атаковали и украинские пилоты, и ракетчики с артиллеристами.

Авиация Сил обороны накануне нанесла шесть ударов по местам скопления личного состава армии РФ и военной техники захватчиков.

Кроме того, пилоты попали по зенитно-ракетному комплексу и сбили два вражеских разведывательных беспилотника типа Зала и Орлан-10,

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

зенитно-ракетный комплекс,

четыре района сосредоточения личного состава армии РФ,

радиолокационную станцию врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 427-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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