Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
Світ
Илья Нежигай, редактор ленты

С объятиями и поцелуями: Папа Франциск встретился с подсанкционным митрополитом РПЦ

С объятиями и поцелуями: Папа Франциск встретился с подсанкционным митрополитом РПЦ

Папа Римский Франциск в рамках своего визита в Венгрию встретился с митрополитом Будапештским и Венгерским, бывшим председателем Отдела внешних связей Московского патриархата Иларионом (Алфеевым). В Украине против Алфеева введены санкции.

Как пишет Vatican News, встреча состоялась в посольстве Святого Престола в Будапеште и длилась около 20 минут.

Понтифик поприветствовал митрополита Илариона объятиями и поцеловал его панагию (небольшой образ Богоматери, чаще всего округлой формы, который носят архиереи на груди).

Перед этим Папа Римский и митрополит Иларион встречались 22 декабря 2021 года в Ватикане, когда обсудили “вопросы общего беспокойства” и обязались “искать конкретные человеческие и духовные ответы”, пишет Vatican News.

Первая же встреча Франциска с Алфеевым состоялась 20 марта 2013 года, на следующий день после того, как в Ватикане сменился престол Папы.

Также Понтифик в Венгрии имел встречу с беженцами из Украины.

Санкции против Алфеева

Украина ввела санкции против митрополита Илариона в январе текущего года, согласно решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины. Кроме Алфеева в список вошел еще 21 деятель РПЦ.

Как объяснял президент Владимир Зеленский, эти “граждане России, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику”.

Санкциями предусмотрено блокирование активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использования электронных коммуникационных сетей на территории Украины и прочее.

Фото: Vatican News

Папа Римський, РПЦ, Венгрия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Называть другом врага НАТО – неадекватно: Зеленский о политике Венгрии
Володимир Зеленський
Даже среди боли найдем силы верить: Папа Франциск встретился с украинцами в Будапеште
Папа римський Франциск
Ограничения на 4 вида продукции: в ЕС достигли договоренности по импорту из Украины
Єврокомісія
Шмыгаль встретился с Папой Франциском: говорили о похищенных Россией детях
Шмигаль Папа Франциск
Не нуждаемся в разрешении РФ: Киев отреагировал на заявление Венгрии о вступлении в НАТО
МЗС України
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Усовершенствованная программа экзамена: каким будет мультитест для абитуриентов
НМТ, тест, школа, універ
Ситуация на передовой: как аэроразведка содействует артиллерии возле Бахмута
С объятиями и поцелуями: Папа Франциск встретился с подсанкционным митрополитом РПЦ
Бьет на 10 км в тыл и быстро меняет позицию: как наши бойцы уничтожают врага трофейной САУ
С объятиями и поцелуями: Папа Франциск встретился с подсанкционным митрополитом РПЦ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь