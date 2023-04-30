Папа Римский Франциск в рамках своего визита в Венгрию встретился с митрополитом Будапештским и Венгерским, бывшим председателем Отдела внешних связей Московского патриархата Иларионом (Алфеевым). В Украине против Алфеева введены санкции.

Как пишет Vatican News, встреча состоялась в посольстве Святого Престола в Будапеште и длилась около 20 минут.

Понтифик поприветствовал митрополита Илариона объятиями и поцеловал его панагию (небольшой образ Богоматери, чаще всего округлой формы, который носят архиереи на груди).

Перед этим Папа Римский и митрополит Иларион встречались 22 декабря 2021 года в Ватикане, когда обсудили “вопросы общего беспокойства” и обязались “искать конкретные человеческие и духовные ответы”, пишет Vatican News.

Первая же встреча Франциска с Алфеевым состоялась 20 марта 2013 года, на следующий день после того, как в Ватикане сменился престол Папы.

Также Понтифик в Венгрии имел встречу с беженцами из Украины.

Санкции против Алфеева

Украина ввела санкции против митрополита Илариона в январе текущего года, согласно решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины. Кроме Алфеева в список вошел еще 21 деятель РПЦ.

Как объяснял президент Владимир Зеленский, эти “граждане России, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику”.

Санкциями предусмотрено блокирование активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использования электронных коммуникационных сетей на территории Украины и прочее.

Фото: Vatican News

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