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Ілля Нежигай, редактор стрічки

З обіймами та поцілунками: Папа Франциск зустрівся з підсанкційним митрополитом РПЦ

З обіймами та поцілунками: Папа Франциск зустрівся з підсанкційним митрополитом РПЦ

Папа Римський Франциск в рамках свого візиту до Угорщини зустрівся з митрополитом Будапештським і Угорським, колишнім головою Відділу зовнішніх зв’язків московського патріархату Іларіоном (Алфєєвим). В Україні проти Алфєєва запроваджені санкції.

Як пише Vatican News, зустріч відбулася в посольстві Святого Престолу в Будапешті й тривала близько 20 хвилин.

Понтифік привітав митрополита Іларіона обіймами та поцілував його панагію (невеликий образ Богоматері, найчастіше округлої форми, який носять архієреї на грудях).

Перед цим Папа Римський та митрополит Іларіон мали зустріч 22 грудня 2021 року у Ватикані, коли обговорили “питання спільного занепокоєння” та зобов’язалися “шукати конкретні людські та духовні відповіді”, пише Vatican News.

Перша ж зустріч Франциска з Алфєєва відбулась 20 березня 2013 року, на наступний день після того, як у Ватикані змінився престол Папи.

Також Понтифік в Угорщині мав зустріч з біженцями з України.

Санкції проти Алфєєва

Україна запровадила санкції проти митрополита Іларіона у січні поточного року, згідно з рішенням Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України. Крім Алфєєва до списку увійшов ще 21 діяч РПЦ.

Як пояснював президент Володимир Зеленський, ці “громадяни Росії, прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику”.

Санкціями передбачено блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж на території України та інше.

Папа Римський, РПЦ, Угорщина
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