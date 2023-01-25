Январь, 25 в 10:41

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против экс-нардепа Вадима Новинского, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и некоторых представителей РПЦ.

Указ опубликован на сайте президента.

— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), — говорится в документе.

В санкционном списке десять человек, в том числе:

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бывший народный депутат Вадим Новинский;

наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел;

так называемый митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви Швец Ростислав;

так называемый епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви Чернышев Константин;

так называемый епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией Овсянников Александр;

так называемый архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви Таранов Александр;

митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви Иванов Олег;

епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви Масленников Алексей;

так называемый епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии Опанасенко Вячеслав;

управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви митрополит Платон.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

Источник: сайт президента