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Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Новинского, наместника Киево-Печерской лавры Павла и некоторых представителей РПЦ

Бедрак Виктория, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против экс-нардепа Вадима Новинского, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и некоторых представителей РПЦ.

Указ опубликован на сайте президента.

— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), — говорится в документе.

В санкционном списке десять человек, в том числе:

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  • бывший народный депутат Вадим Новинский;
  • наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел;
  • так называемый митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви Швец Ростислав;
  • так называемый епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви Чернышев Константин;
  • так называемый епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией Овсянников Александр;
  • так называемый архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви Таранов Александр;
  • митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви Иванов Олег;
  • епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви Масленников Алексей;
  • так называемый епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии Опанасенко Вячеслав;
  • управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви митрополит Платон.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

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Источник: сайт президента

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