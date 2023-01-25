Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Новинского, наместника Киево-Печерской лавры Павла и некоторых представителей РПЦ
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против экс-нардепа Вадима Новинского, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и некоторых представителей РПЦ.
Указ опубликован на сайте президента.
— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), — говорится в документе.
В санкционном списке десять человек, в том числе:
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- бывший народный депутат Вадим Новинский;
- наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел;
- так называемый митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви Швец Ростислав;
- так называемый епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви Чернышев Константин;
- так называемый епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией Овсянников Александр;
- так называемый архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви Таранов Александр;
- митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви Иванов Олег;
- епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви Масленников Алексей;
- так называемый епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии Опанасенко Вячеслав;
- управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви митрополит Платон.
Указ вступает в силу со дня его публикации.
Источник: сайт президента