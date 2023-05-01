Папа Римський заявив про необхідність зустрітись з патріархом Кирилом

Папа Римський Франциск заявив, що хотів би провести зустріч із главою РПЦ патріархом Кирилом.

Про це повідомляє польське інформаційне агентство PAP.

Понтифік заявив, що це необхідно зробити, так як їхня зустріч не відбулась через російське вторгнення в Україну.

– Я спілкувався з Патріархом Кирилом тільки один раз з початку війни, 40 хвилин в Zoom, — заявив Франциск.

Франциск заявив, що спілкується з главою РПЦ через митрополита Антонія, який є новим главою “відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату”.

Джерело: PAP

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