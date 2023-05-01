Сейчас продолжается миротворческая миссия для прекращения войны в Украине — Папа Франциск

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимал участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Об этом он сообщил журналистам во время перелета домой после трехдневного визита в Венгрию.

– Я готов сделать все, что нужно. Сейчас идет миссия, но она еще не публичная. Когда это будет публично, я открою это. Я думаю, что мир всегда достигается открытием каналов. Вы никогда не добьетесь мира через закрытие… Это нелегко, — сказал он.

Папа добавил, что говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

– Мы говорили обо всех этих вещах. Всех интересует путь к миру, – сказал он.

Напомним, что 29 апреля в Будапеште Папа Римский Франциск встретился с 600 украинскими беженцами, которые покинули Родину из-за войны.

Источник : The Guardian

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