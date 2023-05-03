Послы стран-членов Европейского Союза одобрили решение выделить €1 млрд на закупку боеприпасов для Украины.

Соответствующее решение было принято в рамках заседания Комитета постоянных представителей (COREPER) в Брюсселе, о чем сообщила на странице в Twitter Швеция, которая председательствует в Совете Европы.

— Послы ЕС одобрили решение о мерах помощи в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины в размере €1 млрд на совместные закупки боеприпасов и ракет, — говорится в сообщении.

Подробностей решения нет.

Впоследствии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ЕС предоставит Украине боеприпасов на €2 млрд.

— Страны-члены ЕС уже сейчас пришлют боеприпасы со своих складов на €1 млрд. Еще €1 млрд Евросоюз выделяет на их совместные дальнейшие закупки для Украины, — сказал он.

Напомним, ранее между членами ЕС существовали разногласия. Франция настаивала на том, чтобы в производстве боеприпасов были использованы производства из стран ЕС и Норвегии, против чего выступила Польша, которую поддержали другие страны ЕС.

С критикой вопроса закупки боеприпасов для Украины ранее выступил глава МИД Дмитрий Кулеба, который сказал, что разочарован неспособностью ЕС договориться по этой теме.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.