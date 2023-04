В МЗС України розчаровані неспроможністю Євросоюзу домовитись щодо питання поставок боєприпасів українським Збройним силам.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

The inability of the EU to implement its own decision on the joint procurement of ammunition for Ukraine is frustrating. This is a test of whether the EU has strategic autonomy in making new crucial security decisions. For Ukraine, the cost of inaction is measured in human lives.

