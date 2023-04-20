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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Кулеба розчарований неспроможністю ЄС домовитись щодо поставок боєприпасів Україні

Кулеба розчарований неспроможністю ЄС домовитись щодо поставок боєприпасів Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

В МЗС України розчаровані неспроможністю Євросоюзу домовитись щодо питання поставок боєприпасів українським Збройним силам.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Нездатність ЄС виконати власне рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України викликає розчарування. Це тест на те, чи має ЄС стратегічну автономію у прийнятті нових важливих рішень у сфері безпеки. Для України ціна бездіяльності вимірюється людськими життями, – заявив міністр.

Коментар Кулеби стосувався поставок обіцяних Євросоюзом боєприпасів. Раніше країни ЄС ухвалили рішення про швидке надання Україні 1 млн боєприпасів, для чого був спеціально створений фонд на €2 млрд, в рамках якого мали бути на €1 млрд компенсовані вже існуючі боєприпаси, та ще на €1 млрд – нарощування виробничих потужностей європейської промисловості у виробництві артилерійських снарядів, щоб поставляти їх Україні та поповнювати арсенали Євросоюзу.

Напередодні видання Politico писало, що під час обговорення реалізації витрат з фонду між Францією та Польщею виникла суперечка щодо того, де саме закупати боєприпаси. Посол Франції стверджував, що кошти фонду мають бути спрямовані до країн ЄС, де мали б виготовлятись відповідні снаряди, таким чином гроші фонду залишались би в межах Євросоюзу. Водночас Польща наголошувала, що кошти мають постачатись як країнам ЄС, так і Сполученим Штатам і Великій Британії, оскільки це дозволить пришвидшити вироблення боєприпасів.

Це вже вдруге, коли Politico пише про суперечку всередині Євросоюзу щодо питання закупівлі боєприпасів.

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ЄС, Війна в Україні, Дмитро Кулеба, МЗС
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