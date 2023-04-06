Апрель, 06 в 10:09

Через две недели после того, как Евросоюз объявил о соглашении относительно поставок Украине большого количества боеприпасов, блоку пришлось столкнуться с юридической загвоздкой в вопросе, кто получит деньги.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Эти разногласия затормозили первый в своем роде план совместной закупки боеприпасов для Украины.

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Предметом спора послов ЕС, которые собрались для обсуждений 5 апреля, остается вопрос о том, будут ли эти контракты заключаться исключительно с компаниями ЕС (и как юридически определить их), или же они будут доступны и для внеблоковых производителей.

По словам нескольких дипломатов, Франция настаивает на том, чтобы деньги оставались в ЕС. Греция и Кипр поддерживают Париж, что, по словам некоторых дипломатов, связано с их желанием избежать заключения контрактов с турецкими заводами.

Соглашение ЕС о совместных закупках было в срочном порядке подготовлено и утверждено 20 марта в последние недели на фоне опасений, что у Киева заканчиваются снаряды.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция удвоит поставки для ВСУ 155-мм артиллерийских боеприпасов.