У президента Турции Эрдогана случился инфаркт миокарда во время прямого эфира – СМИ

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вероятнее всего, случился инфаркт миокарда. Ему внезапно стало плохо во время прямого эфира местного телеканала Ulke TV, в результате чего журналистам пришлось прервать трансляцию.

По данным турецких изданий, во время интервью на одном из местных каналов Эрдоган внезапно почувствовал головокружение и едва не потерял сознание.

Оператор быстро перевел камеру на ведущего, после чего эфир мгновенно прервали и запустили рекламу. Ориентировочно через 20 минут трансляцию возобновили.

Во время фоновой аудиозаписи поступила информация, что в прямом эфире у Эрдогана якобы случился сердечный приступ, сообщают местные СМИ. По неофициальным данным, турецкого президента госпитализировали, а его состояние — тяжелое.

Вице-президент Турции Фуат Октай назвал состояние здоровья Эрдогана хорошим и заявил, что у него якобы легкая простуда, однако других подтверждений этой информации он не предоставил.

В Турции запланированы выборы президента на 14 мая. Действующий глава государства Реджеп Эрдоган уже официально стал кандидатом на должность.

Источник: Avazturk

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